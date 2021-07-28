{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Осужденный в Литве за шпионаж в пользу РФ оппозиционный политик Палецкис обжалует приговор

Оппозиционер заявил, что конкретных доказательств его вины нет

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Приговор, вынесенный во вторник Шяуляйским окружным судом Литвы в отношении оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса, которого обвиняют в шпионаже в пользу РФ, будет обжалован.

"Решение суда будет обжаловано, потому что дело политизировано и основано на ложных обвинениях", - заявил Палецкис в среду изданию "Вакаро жинёс".

По словам оппозиционера, утверждается, что он якобы следил за государственными чиновниками, прокурорами. "Однако конкретных доказательств этих действий нет. Нет никаких документов, фотографий или чего-то еще, что могло бы доказывать мою причастность к подобной деятельности", - заявил политик.

Решение суда Палецкис расценивает как преследование за инакомыслие. "Я всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему [идейного лидера консервативных политических сил Витаутаса] Ландсбергиса, задавал неудобные вопросы и приводил неблагоприятные для системы факты. Система стремится отомстить мне и одновременно показать всем остальным, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции и сопротивляется", - утверждал он.

Согласно постановлению суда, Палецкис признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы. Приговор окончательным не является и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы. Обвинение требовало девяти лет заключения.

Как отметило во вторник посольство РФ в Литве, приговор Палецкису является примером политизированного правосудия.

Теги
Литва
Правящая партия Грузии вышла из соглашения, подписанного при посредничестве Мишеля
Председатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение "выполнило свою миссию и исчерпалось"
Читать полностью