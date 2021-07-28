МВД Литвы после протестов отказалось от планов размещения мигрантов в городке Девенишкес

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Литвы отказалось после протестов местных жителей от намерения разместить нелегальных мигрантов, массово проникающих на территорию республики из соседней Белоруссии, в городке Девенишкес. Об этом в среду сообщила журналистам глава ведомства Агне Билотайте.

"Планов доставки мигрантов в Девенишкес, какой-то другой деятельности, связанной с их размещением здесь, у нас нет", - заявила она. Однако окончательно населенный пункт с карты возможных мест размещения нелегалов не вычеркнут. "Это место в связи с тем, что ситуация ежедневно меняется, остается в качестве резервного", - сказала министр.

В ранее закрытой школе городка центральные власти хотели разместить примерно 500 нелегальных мигрантов. Были также планы построить около нее палаточный городок либо ангары для 1 тыс. человек. Местные жители провели акции протеста. Заместитель главы МВД Виталиюс Дмитриевас заявил, что в городке будут размещены только семьи с детьми, которые пробудут здесь до 1 сентября, после чего их переведут в другое место. Жители на это ответили, что не хотят видеть у себя ни одного нелегального мигранта. В городке Девенишкес с преимущественно польским населением проживает немногим более 700 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 027 нелегалов из стран Азии и Африки, что более чем в 37 раз превышает показатель за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой размещения нелегальных мигрантов.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.