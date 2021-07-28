Правящая партия Грузии вышла из соглашения, подписанного при посредничестве Мишеля

ТБИЛИСИ, 28 июля. /ТАСС/. Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения, подписанного 19 апреля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране. Об этом в среду на брифинге сообщил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

"Сегодня, по истечении 100 дней, очевидно, что оно [соглашение] выполнило свою миссию и исчерпалось. Несмотря на то, что более половины оппозиционных депутатов до сих пор не подписали соглашение, мы видим, что международные партнеры не считают нужным, чтобы радикальная оппозиция его подписала, и строго от них это потребовать", - сообщил Кобахидзе.

По его словам, основные требования соглашения выполнены, в частности, из тюрьмы выпущены совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Также в стране начаты масштабные реформы.

Что касается одного из условий соглашения, по которому власти назначат досрочные парламентские выборы в случае, если на местных выборах правящая партия не наберет 43%, Кобахидзе отметил, что "Грузинская мечта" готова назначить их даже если наберет менее 53% вместо 43%. Это произойдет, по его словам, если "оппозиционные партии покажут, что политическая система приспособлена к эффективному коалиционному правлению, и такое управление государством не навредит ее интересам".

18 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из кризиса на фоне бойкота оппозицией заседаний парламента, митингов и задержания оппозиционера Ники Мелии. Соглашение оказалось приемлемым для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. "Единое национальное движение", Лейбористская партия Грузии и партия "Европейская Грузия - движение за свободу" отказались подписывать соглашение. 10 мая Мелия вышел на свободу после внесения за него залога Европейским фондом за демократию.

Документ главы Евросовета предполагал, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагалась амнистия всех, кто проходил по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Соглашение предполагало и проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.