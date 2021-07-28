Кабмин Украины вышел из протокола о межгосударственном совете СНГ по космосу

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение выйти из протокола об утверждении положения о межгосударственном совете СНГ по космосу. Такое решение было принято в среду на заседании правительства.

"Выйти из Протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу, подписанного 13 ноября 1992 года в г. Москва. МИД направить исполнительному комитету СНГ соответствующее уведомление", - говорится в постановлении.

В пояснительной записке к документу сказано, что протокол в целом "является устаревшим, в современных реалиях утратил свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами", и не применяется на практике.

Принципиальное решение о выходе Украины из СНГ было принято в марте 2014 года после госпереворота в стране. В 2019 году Украина окончательно завершила процедуру выхода из координационных органов Содружества. К настоящему времени страна прекратила участие в соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, туризма и ряда других.