Армия в Литве приступит к охране лагерей нелегальных мигрантов

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Литовская армия в ближайшее время приступит к охране мест размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в республику с территории соседней Белоруссии. Об этом в среду сообщил журналистам министр обороны Арвидас Анушаускас.

"В ответ на просьбу МВД армия присоединится к обеспечению безопасности в районе временных пунктов размещения мигрантов, контролю над ситуацией", - заявил он.

Всего военные будут участвовать в охране 12 таких пунктов, которые находятся на пограничных заставах, в школе подготовки пограничников, центре регистрации иностранцев, а также в нескольких муниципалитетах. "На место будут направлены личный состав и техника", - сказал Анушаускас. Количественный состав этого подкрепления он не уточнил.

Во вторник глава оборонного ведомства утверждал, что в случае необходимости военные готовы выставить у лагерей нелегальных мигрантов блокпосты с бронетехникой.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 027 нелегалов, что более чем в 37 раз превышает показатель за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.