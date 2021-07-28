На Украине проверят достоверность декларации о доходах Медведчука и других депутатов

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции (НАПК) проверит достоверность данных электронной декларации о доходах главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, нескольких депутатов Верховной рады и чиновников. Об этом сообщила в среду пресс-служба НАПК.

"По результатам проведенного мониторинга образа жизни НАПК начало проверку деклараций <...> Виктора Медведчука, народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы антикоррупционного агентства, всего назначены проверки деклараций 40 чиновников, в том числе 10 депутатов Верховной рады и 16 местных депутатов. Помимо Медведчука, специалисты НАПК нашли основания для проверки деклараций у депутатов от "Европейской солидарности" Иванны Климпуш-Цинцадзе, от "Слуги народа" Николая Стефанчука, у начальника отдела Волынской таможни Михаила Бурдейного, заведующей сектором по вопросам инфраструктуры Великоалександровской районной администрации Херсонской области и ряда других.

С начала 2021 года НАПК приняло решение проверить 897 деклараций украинских чиновников. Согласно украинскому законодательству, полная проверка деклараций назначается, если результаты проведенного мониторинга образа жизни декларанта показали, что он не соответствует его доходам, а также в случае наличия заявлений граждан, СМИ, правоохранительных органов о недостоверных данных в декларациях.

Верховная рада 29 июня приняла закон, который возвращает для чиновников уголовную ответственность за указание в декларации недостоверных данных. Согласно документу, размер штрафа за недостоверное декларирование может составлять от $1,87 тыс. до примерно $2,5 тыс. Предусматривается также наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.