Госсекретарь США выразил обеспокоенность продвижением талибов в Афганистане

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. США обеспокоены проявлениями жестокости со стороны боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на подконтрольных им территориях в Афганистане. Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Нью-Дели.

"Мы видим, что "Талибан" наступает на уездные центры и угрожает некоторым провинциальным центрам. Нам также известно о зверствах со стороны талибов, которые совершаются на территории под их контролем. Эти сообщения вызывают глубокое беспокойство", - сказал госсекретарь. Он добавил, что такие действия выставляют движение не в лучшем свете перед жителями Афганистана.

"Афганистан, в котором не соблюдаются права человека, Афганистан, в котором совершаются зверства против собственного населения, станет страной-изгоем", - отметил Энтони Блинкен.

Глава Госдепартамента также повторил, что США сохраняют свое присутствие в Афганистане, даже несмотря на вывод войск. Американская сторона сотрудничает с Кабулом в области экономики, безопасности и дипломатии.

"Талибан" заявляет, что ищет международного признания, международной поддержки Афганистана. Возможно, они хотят, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы были сняты санкции и тому подобное. Но захват страны силой и нарушение прав народа не приведет к достижению этих целей. Есть только один путь. Это переговоры, чтобы разрешить конфликт мирным путем", — заключил Блинкен.

Он добавил, что правительство Афганистана, которое может быть сформировано после переговоров, должно учитывать интересы всего населения страны.