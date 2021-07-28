Полиция Литвы начала следствие по беспорядкам при протестах против размещения мигрантов

ВИЛЬНЮС, 28 июля. /ТАСС/. Предварительное следствие по факту организации беспорядков во время протестов жителей против размещения в населенных пунктах Литвы или рядом с ними нелегальных мигрантов из Азии и Африки, массово проникающих в страну с территории Белоруссии, начато в Вильнюсском уездном комиссариате полиции. Об этом в среду сообщила журналистам глава МВД Агне Билотайте.

"Правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего. Это [следствие] является однозначным сигналом того, что за такими действиями последует ответственность", - сказала она. Организация беспорядков карается лишением свободы на срок до пяти лет.

МВД во вторник обратилось в Генпрокуратуру с просьбой провести следствие в отношении участников акции протеста в деревне Руднинкай против размещения на находящемся неподалеку полигоне нелегальных мигрантов. Планируется построить палаточный лагерь на 1,5 тыс. человек, а в самой деревне насчитывается около 500 жителей.

Как утверждала Билотайте, акцию протеста нельзя было считать мирной: протестующие заблокировали дорогу к месту установки палаток для нелегалов, ворвались на территорию полигона Службы охраны общественного порядка МВД Литвы, набросились на должностных лиц, жгли автопокрышки. По данным полиции, двое полицейских получили при этом легкие телесные повреждения.

В свою очередь, от местных жителей поступило 12 заявлений о том, что они пострадали от действий полиции. Три человека утверждали, что против них был применен слезоточивый газ, после чего пришлось обращаться за помощью к медикам.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 027 нелегалов из стран Азии и Африки, что более чем в 37 раз превышает показатель за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой размещения нелегальных мигрантов. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.