СМИ: США были в курсе шпионской программы Pegasus самого начала

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. США были с самого начала в курсе целей программы электронного шпионажа Pegasus израильской группы NSO Group и круга ее клиентов. Об этом сообщил в среду парижский еженедельник Le Canard enchaine со ссылкой на источники во французской разведке - Главном управлении внешней безопасности.

"Создание и развитие в Израиле программы Pegasus всегда интересовало Соединенные Штаты, - указало издание. - Они располагали частичной или полной информацией о ней".

Так, в 2014 году, спустя год после поставки программного обеспечения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), было подписано "соглашение о взаимопонимании" между ведомствами электронной разведки - Центральной службой безопасности США (Central Security Services) и израильским "Подразделением 8200" (ISNU - Israeli Sigint National Unit). Документ устанавливал, что американские технологии "телефонного вторжения" в случае их предоставления израильской стороне должны использоваться в соответствии с законами США.

Под контролем правительства

Это соглашение между кибер-экспертами предусматривало поставку Израилю различного американского информационного оборудования для секретных служб или частных компаний, занимающихся электронным шпионажем. При этом американские материалы могли реэкспортироваться в другие страны только с разрешения США.

Парижский еженедельник замечает, что NSO Group едва ли можно отнести к частным организациям. "Контроль за ее деятельностью, технологическим экспортом и подбором персонала был возложен в Израиле на премьер-министра, министерство обороны и разведслужбу "Моссад", - указывает издание.

По мнению издания, ссылающегося также на дипломатические круги, Pegasus использовался в том числе и для "продвижения позиций Израиля за рубежом". "Саудовская Аравия, ОАЭ и большинство мусульманских стран, которые Израиль стремился обхаживать, чтобы мобилизовать их против Ирана, были рады получить средства наблюдения за своими гражданами", - отмечает еженедельник.

Вопросы законодателей

Как указывает издание, в среду во французском парламенте должна приступить к слушаниям комиссия по разведке. "Сенаторы и депутаты хотели бы понять, каким образом и почему шпионское программное обеспечение Pegasus использовалось в интересах иностранных держав для контроля за десятками телефонов парламентариев, судей, адвокатов и журналистов", - отмечает Le Canard enchaine.

На минувшей неделе интернет-сайт Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования. Согласно им, ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus. Целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Представитель NSO Group заявил корр. ТАСС 21 июля, что опубликованные в СМИ данные не являются "списком целей или потенциальных целей" программы Pegasus.