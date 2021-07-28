Посол Ирана выразил надежду на скорый контакт Путина и Раиси

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Тегеран рассчитывает, что первый контакт между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси состоится скоро. Об этом заявил ТАСС в среду посол Ирана в Москве Казем Джалали в кулуарах XII международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Дай бог, будет контакт между господином Раиси и господином Путиным как можно скорее", - сказал он.

По его словам, обе стороны нацелены на расширение сотрудничества. Дипломат напомнил, что ранее Путин поздравил Раиси с победой на выборах. "В новом периоде наши отношения будут получать дальнейшее развитие", - указал Джалали.

13-е в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июня. В них приняли участие 28,9 млн человек. Раиси получил 17,9 млн голосов. МВД страны сообщило, что он признан официальным победителем. Инаугурация Раиси состоится 5 августа.

Путин 19 июня направил Раиси поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что "отношения между странами традиционно носят дружественный, добрососедский характер", и выразил надежду на то, что деятельность нового президента "будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах".