Митрополит Иларион заявил, что крестный ход в Киеве показал миру мощь УПЦ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Крестный ход в Киеве в честь Дня крещения Руси, собравший во вторник рекордное число прихожан Украинской православной церкви, показал всем мощь самой многочисленной религиозной конфессии Украины, сообщил ТАСС председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Крестный ход, приуроченный ко Дню крещения Руси, собрал в этом году рекордное число участников - 350 тысяч человек, по оценкам Украинской православной церкви. В очередной раз всему миру была явлена мощь самой многочисленной религиозной конфессии Украины, незаслуженно подвергающейся нападкам и гонениям за свое желание сохранять каноническое единство с Русской православной церковью", - сказал владыка.

По его словам, те, кто противодействует этому единству, "искусственно занижают цифры участников крестного хода, дают злобные оценки и оскорбительные комментарии".

"Но Бог поругаем не бывает. Каноническая церковь как стояла, так и будет стоять в истине. А раскольники как были таковыми, так ими и остаются, даже если в Стамбуле решили иначе", - подчеркнул митрополит.

Крестный ход в Киеве

Крестный ход, посвященный Дню крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира, прошел в Киеве накануне. По оценкам Украинской православной церкви (УПЦ), в нем приняли участие около 350 тыс. паломников, приехавших из разных регионов Украины.

Верующие от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры прошли со специально привезенными для Крестного хода чудотворными иконами. Шествие и праздничные богослужения возглавил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. В торжествах также приняли участие официальные делегации Антиохийской, Сербской и Чешской церквей, в которые входят как епископы, так и священники с мирянами. Поучаствовать в крестном ходе в День крещения Руси в столицу Украины приехала также группа паломников из Черногории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью украинским СМИ о 55 тысячах участниках крестного хода, организованного УПЦ.

Церковный раскол на Украине

На Украине сейчас действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. По ее данным, сейчас в церкви 110 епископов, 53 епархии, 12 456 священнослужителей, 12 374 общины, 4 548 монахов, 255 монастырей. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ), что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.

ПЦУ получила автокефалию в 2018 году от Константинопольского патриархата. Признание ПЦУ и начало поминовения митрополита Епифания среди глав поместных православных церквей в богослужении стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви (РПЦ) с Константинопольским патриархатом, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II, Патриархом Александрийским Феодором II и рядом архиереев Элладской и Александрийской православных церквей. Священный синод РПЦ также вывел приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата, придав им статус ставропигиальных, т. е. подчиненных непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси.