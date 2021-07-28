Постпред при ООН заявил, что премьер Израиля скоро совершит визит в США

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в скором времени совершит визит в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил в среду постоянный представитель Израиля при ООН и посол страны в США Гилад Эрдан.

"Я ожидаю, что визит [Беннета] состоится довольно скоро, <...> рабочие группы ведут координацию", - сказал он журналистам.

Визит нового израильского премьера может стать его первой зарубежной поездкой с момента назначения на этот пост. Беннет 13 июня принес присягу в качестве 13-го премьера Израиля. Он пришел на место Биньямина Нетаньяху, который бессменно занимал пост премьера 12 лет, а теперь перешел в оппозицию.