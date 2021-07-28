Макрон подал жалобу против автора плаката, на котором его сделали похожим на Гитлера

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к юристам с просьбой подать жалобу против автора плаката, на котором его изобразили в образе Адольфа Гитлера. Об этом сообщила в среду радиостанция France Bleu.

В Елисейском дворце эту информацию не комментируют, однако, как утверждает радиостанция, соответствующую жалобу адвокатская контора из Парижа подала именно по поручению главы государства.

Автор плаката - администратор сети рекламных щитов в департаменте Вар Мишель-Анж Флори - сообщил в среду в своем Twitter, что в четверг его вызывают на допрос в полицейский участок южного французского города Тулон в связи с жалобой президента. В этой связи он выразил недоумение по поводу того факта, что во Франции разрешено шутить по поводу мусульманского пророка, но нельзя рисовать президента в образе диктатора.

Ранее прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением на рекламном щите у дороги изображения, на котором президент предстает в похожей на нацистскую униформе и с усами и прической, как у Гитлера. Кроме того, на характерной повязке красного цвета на рукаве изображена стилизованная под знамя Третьего рейха аббревиатура основанной Макроном партии "Республика на марше". Как отмечает радиостанция, автора плаката подозревают в публичном оскорблении президента Франции, что может караться штрафом в размере €12 тыс.

Для Флори это далеко не первая провокационная работа. Он регулярно вывешивает плакаты с карикатурами на госслужащих и особенно активизировался в период массовых протестов движения "Желтые жилеты". В 2019 году на него уже подавал в суд телеканал BFMTV за плакат, на котором он изобразил силуэт человека в каске и с оружием, сопроводив его надписью "Полиция каждый день говорит с вами на BFMTV". Тогда его приговорили к штрафу в €32 тыс.