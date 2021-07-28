США ввели санкции против сирийских группировок "Ахрар аш-Шаркия" и "Сарая аль-Арин"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении сирийских группировок "Ахрар аш-Шаркия" и "Сарая аль-Арин". Об этом сообщается в среду в пресс-релизе американского Минфина.

По утверждению властей США, рестрикции в отношении "Ахрар аш-Шаркия" вводятся в связи со "злоупотреблениями в отношении гражданских". В санкционный список Минфина также попали два лидера этой группировки.

В свою очередь "Сарая аль-Арин", как считают в Вашингтоне, причастна к "препятствованию, нарушению или предотвращению режима прекращения огня на севере Сирии".