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США ввели санкции против сирийских группировок "Ахрар аш-Шаркия" и "Сарая аль-Арин"

Рестрикции вводятся в связи со "злоупотреблениями в отношении гражданских", отмечает Минфин
© REUTERS/Stringer

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Власти США ввели санкции в отношении сирийских группировок "Ахрар аш-Шаркия" и "Сарая аль-Арин". Об этом сообщается в среду в пресс-релизе американского Минфина.

По утверждению властей США, рестрикции в отношении "Ахрар аш-Шаркия" вводятся в связи со "злоупотреблениями в отношении гражданских". В санкционный список Минфина также попали два лидера этой группировки.

В свою очередь "Сарая аль-Арин", как считают в Вашингтоне, причастна к "препятствованию, нарушению или предотвращению режима прекращения огня на севере Сирии".

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