Госдеп заявил, что делегации США и РФ договорились вновь провести встречу в конце сентября

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Женеве был профессиональным и предметным, делегации США и России договорились провести новую встречу в конце сентября. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Дискуссии в Женеве были профессиональными и предметными. Две делегации согласились встретиться снова <...> в конце сентября, а также в промежутке проводить неформальные консультации", - сообщил он.

По его словам, представители Госдепа и Пентагона высокого ранга теперь отправятся в Брюссель, где 29 июля проинформируют союзников по НАТО об итогах переговоров в Женеве.

На состоявшихся переговорах стороны обсудили ситуацию в области безопасности и перспективы установления "нового контроля над ядерными вооружениями". Как напоминает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, о запуске диалога по стратегической стабильности было объявлено по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве 16 июня.

"Сегодняшняя встреча в Женеве была началом этого диалога с РФ. Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в области безопасности, национальное восприятие угроз стратегической стабильности, перспективы нового контроля над ядерными вооружениями и формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе по итогам переговоров Госдепартамент также подчеркивает, что Вашингтон привержен сокращению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны: "Даже в периоды напряженности мы остаемся привержены обеспечению предсказуемости и сокращению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны".

Российскую делегацию на встрече в Женеве возглавил замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Это первые двусторонние консультации представителей двух стран по стратегической стабильности в 2021 году.