В ООН призвали Баку и Ереван к сдержанности в связи с новым обострением на границе

ООН, 28 июля. /ТАСС/. Растущая напряженность на границе Армении и Азербайджана вызывает обеспокоенность ООН. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя сообщения о столкновениях в ночь на среду.

"Мы с растущей обеспокоенностью следим за сообщениями о напряженной обстановке на границе Армении и Азербайджана, включая последний инцидент, информация о котором поступила сегодня. Хотя ООН не может проверить эти сообщения, мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, отказаться от любых действий, которые могут привести к эскалации, и разрешить имеющиеся вопросы путем диалога", - сказал Хак.

Ранее Минобороны Армении заявило, что в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в среду получили ранения четыре военнослужащих страны.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские военные продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.