Байден встретился с Тихановской в Белом доме

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил, что встретился в среду с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Белом доме.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", - написал он на своей странице в Twitter.

К сообщению также прикреплена фотография, на которой видно, как Байден общается с Тихановской в одном из кабинетов.