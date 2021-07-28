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Байден встретился с Тихановской в Белом доме

США поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека, заявил американский лидер
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Doug Mills/POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Doug Mills/POOL

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден сообщил, что встретился в среду с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Белом доме.

"Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека", - написал он на своей странице в Twitter.

К сообщению также прикреплена фотография, на которой видно, как Байден общается с Тихановской в одном из кабинетов.

Во вторник источник, знакомый с деталями визита Тихановской в Вашингтон, сообщил ТАСС, что США продолжают работу над новыми санкциями в отношении Белоруссии, объявить о которых планируется в ближайшие несколько недель.

Тихановская с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретились с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле, на части встречи также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Тихановская также отдельно встретилась с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Теги
БелоруссияСШАБайден, Джо
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