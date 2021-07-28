В Ереване уточнили данные о пострадавших в перестрелке на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны Армении уточнило данные о пострадавших в результате перестрелки в среду на армяно-азербайджанской границе, четыре военнослужащих получили ранения. Ранее ведомство сообщило о ранении трех армянских военных

"По уточненным данным, 28 июля в результате провокации азербайджанских вооруженных сил получили ранения четыре армянских военнослужащих", - говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что на 18:00 мск режим прекращения огня в целом сохраняется. В результате инцидента три армянских военнослужащих погибли.

В Минобороны Армении отметили, что азербайджанские военные, неся потери, были вытеснены на исходные позиции.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда армянское оборонное ведомство заявило, что азербайджанские военные продвинулись внутрь армянской территории, нарушив государственную границу Армении.