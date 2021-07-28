ООН надеется на продолжение продуктивного диалога РФ и США по стратегической стабильности

ООН, 28 июля. /ТАСС/. ООН приветствует переговоры между Россией и США по стратегической стабильности и надеется, что они продолжат быть продуктивными. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Мы приветствуем все продуктивные диалоги между странами - членами ООН, особенно между такими ключевыми странами, как два упомянутых члена Совбеза ООН, - сказал он, комментируя по просьбе журналистов переговоры РФ и США в Женеве. - Мы надеемся, что эти переговоры продолжат быть продуктивными".

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в среду в Женеве в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Новая встреча по этой повестке запланирована на конец сентября.