Reuters: Джаред Кушнер уйдет из политики и создаст инвесткомпанию

ТАСС, 28 июля. Бывший помощник и зять 45-го президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в течение нескольких месяцев намерен основать собственную инвестиционную компанию и отойти от политики. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, предприятие будет называться Affinity Partners. Штаб-квартира фирмы будет находиться в Майами (штат Флорида), а еще один офис откроется в Израиле. Собеседники агентства не назвали имен потенциальных инвесторов.

Как отмечает Reuters, последние шесть месяцев Кушнер провел в Майами за написанием книги о своем опыте работы в Белом доме. Ожидается, что книга будет издана в начале 2022 года. Кушнер был старшим советником при Трампе, среди прочего он курировал политику США на Ближнем Востоке.