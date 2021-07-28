Представители структур Израиля посетили офис разработчика ПО Pegasus

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июля. /ТАСС/. Представители ряда израильских структур прибыли в среду в офис корпорации NSO Group, которая разработала и обслуживает программу Pegasus, для оценки выдвинутых против нее обвинений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны еврейского государства.

"Сегодня представители нескольких структур посетили офис NSO, чтобы провести оценку обвинений, выдвинутых в отношении компании", - говорится в заявлении.

18 июля базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.

21 июля представитель NSO Group заявил ТАСС, что опубликованные в СМИ данные не являются "списком целей или потенциальных целей Pegasus". Позднее NSO Group сообщила, что "будет тщательно расследовать любые достоверные доказательства неправомерного использования ее технологий" и "будет выключать систему там, где это необходимо". В NSO Group утверждают, что право на использование Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае для борьбы с преступностью и терроризмом.

В канцелярии премьера Израиля ранее отказались комментировать ситуацию вокруг программы Pegasus.