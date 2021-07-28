Блинкен не считает боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане серьезной угрозой для других стран

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), находящиеся в Афганистане, в настоящее время уже не предоставляют серьезной угрозы для США и других стран. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN, его текст был распространен в среду пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Нам следует помнить, почему мы изначально вошли в Афганистан", - отметил глава Госдепартамента. Как он констатировал, главной причиной были террористические акты 11 сентября 2001 года.

"Мы вошли [в Афганистан], чтобы привлечь к ответственности тех, кто атаковал нас, и сделать все возможное, чтобы это не повторилось. Мы по большей части достигли наших целей", - сказал Блинкен. Как он напомнил, бывший главарь "Аль-Каиды" "Усама бен Ладен был привлечен к ответу 10 лет назад". По словам госсекретаря США, угроза из Афганистана со стороны "Аль-Каиды" "в отношении Соединенных Штатов или кого-либо еще была значительно уменьшена, если не полностью ликвидирована". "Так что эта задача по большей части выполнена", - полагает Блинкен. Он также констатировал, что США "потратили 20 лет, $1 трлн, 4,5 тыс. американцев лишились жизни".

Госсекретарь также подчеркнул, что "Афганистан должен быть в таком положении, чтобы мог самостоятельно определять свое будущее, решать сам, но при поддержке международного сообщества". Блинкен заверил, что США и после вывода основной части американских войск из Афганистана будут "активно участвовать в делах" страны. По его словам, Вашингтон будет "поддерживать правительство [Афганистана], оказывать экономическую помощь, содействие в развитии, помогать службам безопасности и в сфере дипломатии, чтобы подтолкнуть стороны к мирному урегулированию конфликта".

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.