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Байден планирует в будущем посетить Индию или принять Моди в США

Однако госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пока нет конкретных дат

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден был бы рад в будущем посетить Индию, а также принять в Белом доме премьер-министра этой страны Нарендру Моди, но конкретных планов пока нет. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью индийскому филиалу телеканала CNN, его текст был распространен в среду пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Блинкену, который прибыл с визитом в Индию, был задан вопрос о том, намерен ли он пригласить Моди в Белый дом. Его также спросили, посетит ли Байден Индию в ближайшее время. "Уверен, что для этого будет достаточно возможностей", - сказал Блинкен. Он отметил, что Байден "приветствовал бы визит премьер-министра", а также "в равной степени" были бы рад посетить Индию.

"Конкретных дат у нас пока нет, но, уверен, мы рассмотрим это в будущем", - добавил госсекретарь.

Ранее в среду Блинкен заявил, что партнерство Индии и США будет иметь решающее значение для обеспечения стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе. 

Теги
СШАИндияМоди, НарендраБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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