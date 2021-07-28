Республиканцы грозят блокировкой назначений в Минфин без санкций по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы из банковского комитета верхней палаты Конгресса США угрожают заблокировать утверждение двух кандидатур в Минфин, если американская администрация не введет новые санкции в отношении "Северного потока - 2". Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на письмо законодателя Пэта Туми и 11 его однопартийцев в адрес главы финансового ведомства Джанет Йеллен.

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"Газопровод "Северный поток - 2" наносит прямой ущерб интересам национальной безопасности США. <...> Если [строительство] будет завершено, это усилит <...> вредоносное влияние России на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей агрессии России", - утверждается в тексте.

Сенаторы намерены выступить против утверждения Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг, которые в министерстве должны будут отвечать за выполнение санкций.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае якобы "использования энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.