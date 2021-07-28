Госдеп осуждает "применение насилия в отношении мирных демонстрантов" в Иране

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Госдепартамент утверждает, что иранские силы безопасности якобы причастны к применению огнестрельного оружия в отношении протестующих в Иране. Соответствующие высказывания распространены в среду от имени главы пресс-службы ведомства Неда Прайса.

"Иранцы имеют право заявлять о своих разочарованиях и привлекать свое правительство к ответственности, однако мы видели тревожные сообщения о том, что силы безопасности открывали огонь по протестующим, что привело к многочисленным жертвам. Мы осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов", - сказал Прайс.

По его словам, США поддерживают право иранцев "на мирные собрания и выражение мнений без страха быть подвергнутыми насилию или задержанию со стороны сил безопасности". В Госдепартаменте призвали иранские власти "позволить своим гражданам реализовывать право на свободу выражения мнений и доступ к информации, в том числе через интернет".

В ряде городов иранской провинции Хузестан на протяжении последних двух недель продолжаются протесты в связи с серьезной нехваткой питьевой воды в регионе. В последние дни отдельные манифестации в поддержку жителей Хузестана прошли в провинциях Лурестан, Исфахан и Восточный Азербайджан. При этом в ходе нескольких акций имели место случаи применения неизвестными огнестрельного оружия, которые привели к нескольким жертвам и десяткам раненых.