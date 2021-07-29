СМИ: семья убитого президента Гаити покинула страну

ГАВАНА, 29 июля. /ТАСС/. Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз в сопровождении своих детей покинула республику в среду, сообщает новостной портал "Аити-24".

Отмечается, что семья политика направилась в штат Флорида (США), где Мартин Моиз продолжит лечение после полученного ранения.

Глава государства был застрелен в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. Жовенеля Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.