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Расследование убийства президента Гаити

СМИ: семья убитого президента Гаити покинула страну

Мартин Моиз в сопровождении своих детей направилась в США, где продолжит лечение после полученного ранения

ГАВАНА, 29 июля. /ТАСС/. Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз в сопровождении своих детей покинула республику в среду, сообщает новостной портал "Аити-24".

Отмечается, что семья политика направилась в штат Флорида (США), где Мартин Моиз продолжит лечение после полученного ранения.

Глава государства был застрелен в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в группу, совершившую нападение, входили не менее 26 граждан Колумбии, часть из которых уже задержана. Жовенеля Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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ГаитиСШАКолумбияМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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