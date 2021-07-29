Трамп назвал республиканцев в Сенате глупыми за сделку по законопроекту об инфраструктуре

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике своих сопартийцев - республиканцев в Сенате Конгресса США - за готовность поддержать законопроект нынешнего главы Белого дома Джо Байдена о масштабных инвестициях в инфраструктуру.

"Трудно поверить, что наши республиканцы в Сенате пошли на соглашение с радикальными левыми демократами по так называемому межпартийному законопроекту по инфраструктуре, - говорится в заявлении Трампа, распространенном его пресс-службой в среду. - Это будет победа для администрации Байдена и демократов, которую они будут активно использовать на промежуточных выборах в 2022 году".

Трамп добавил, что готовность республиканцев поддержать демократов "выставляет их слабыми, глупыми и тупыми". "Не делайте этого, республиканцы! - призвал он. - Патриоты никогда вам этого не забудут".

Ранее в среду Белый дом объявил о достижении соглашения с группой американских сенаторов от обеих партий по инфраструктурному плану, который включает федеральные инвестиции в размере $550 млрд. Изначально речь шла о пакете ассигнований в размере $1,2 трлн.

Соглашение предусматривает выделение $110 млрд на строительство мостов и дорог, $11 млрд на программы транспортной безопасности, $39 млрд на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд, $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.