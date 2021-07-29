Байден 29 июля объявит о мерах по вакцинации населения и борьбе с дельта-штаммом

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступит в четверг по теме наращивания темпов вакцинации от нового коронавируса и борьбы с распространением штамма "дельта". Об этом свидетельствует график пресс-службы Белого дома.

"Президент выступит с речью, в которой изложит следующие шаги в рамках усилий по вакцинации большего числа американцев и по борьбе с распространением варианта "дельта", - сообщили в пресс-службе.

По утверждению источников телеканала CNN, Байден объявит об обязательной вакцинации для всех федеральных госслужащих. В противном случае им придется регулярно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) со среды возобновили требование носить защитные маски внутри помещений в районах, где наблюдается быстрое распространение коронавируса. При этом ограничения касаются даже прошедших вакцинацию лиц. Как пояснила во вторник на брифинге глава ЦКПЗ Рошель Валенски, данные меры обусловлены быстрым распространением штамма "дельта" и поступлением новых данных, которые свидетельствуют о том, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся разновидностью "дельта" уже после прививки, могут быть заразными и передавать вирус другим".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 611 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.