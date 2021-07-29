США призвали Азербайджан и Армению выполнять обязательства по прекращению огня

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе. Об этом говорится в распространенном в среду вечером заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации", - сказал представитель администрации США.

По его словам, сохраняющаяся напряженность на границе подчеркивает, что только "всеобъемлющее решение, которое будет касаться всех остающихся вопросов, может нормализовать отношения между двумя странами и позволит жителям региона мирно жить вместе".

Кроме того, в Госдепартаменте США призвали Баку и Ереван как можно скорее вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция). "США призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта", - отмечается в тексте.

В среду Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на 28 июля с территории Армении позиций национальной армии в направлении Кельбаджарского района, в результате чего были ранены двое азербайджанских военнослужащих. При этом оборонное ведомство Армении заявило, что в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в среду получили ранения четыре военнослужащих страны.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянская сторона заявила, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.