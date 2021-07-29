Боаоский форум указал на лидерство РФ и КНР в продвижении вакцинации от COVID-19 в мире

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Секретариат Азиатского форума в Боао (АФБ) в четверг представил в китайской столице доклад о разработке иммунобиологических препаратов и процессе вакцинации от коронавируса нового типа в разных странах. Как заявил на пресс-конференции генсек этой международной площадки Ли Баодун, Россия и КНР заняли в данном направлении лидирующие позиции.

"Китай и РФ оказались лидерами в глобальной гонке по разработке вакцин от коронавируса", - сообщил он, выступая перед журналистами.

Генсек отметил, что КНР и Россия смогли в кратчайшие сроки создать "эффективные препараты, безопасность которых гарантирована". "Мы также наблюдаем за важными изменениями: такие развивающиеся государства, как Китай, вновь участвуют в процессе экстренной разработки вакцин", - уточнил Ли Баодун.

Как говорится в распространенном докладе АФБ, китайские и российские специалисты смогли первыми создать надежные вакцины, которые получили широкое признание в мире. "Массовая вакцинация в развивающихся странах по-прежнему сталкивается с трудностями в силу многочисленных факторов. Поэтому самая очевидная проблема, которую предстоит решить международному сообществу в борьбе с пандемией, - обеспечение доступности соответствующих препаратов в этих государствах", - подчеркивается в нем.

Боаосский форум проводится регулярно с 2001 года на острове Хайнань и в текущем году отметил свое 20-летие. Его называют Восточным Давосом: это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и всех прочих регионов мира. Власти Китая уделяют развитию АФБ большое внимание и рассматривают данный механизм в качестве важного инструмента мягкой дипломатии, способствующего активизации и укреплению международных контактов Пекина.