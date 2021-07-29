В Баку заявили о нарушении Арменией договоренности о прекращении огня на границе

БАКУ, 29 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило в четверг о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня на границе и об обстреле позиций ВС республики с территории Армении.

"Армения вновь грубо нарушила соглашение о соблюдении прекращения огня. 29 июля с 02:45 по 03:40 (с 01:45 по 02:40 мск) вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции азербайджанской Армении, дислоцированные в селе Зейлик Кельбаджарскооо района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, ответным огнем противная сторона была подавлена.

"Оперативная обстановка находится по контролем подразделений азербайджанской армии", -подчеркивается в сообщении.

В среду, по данных обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.