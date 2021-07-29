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Посол КНР заявил, что отношения Пекина и Вашингтона сталкиваются с вызовами

Однако они обладают большим потенциалом, считает Цинь Ган

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Отношения Китая и Соединенных Штатов находятся в критической точке, однако они не только сталкиваются с угрозами и вызовами, но и обладают потенциалом. Об этом заявил новый посол КНР в США Цинь Ган, выступая перед журналистами по прибытии в Вашингтон.

"Китайско-американские отношения находятся в новой критической точке, сталкиваются с большим количеством трудностей и вызовов, но вместе с тем обладают огромными возможностями и потенциалом", - приводит его слова в четверг сайт посольства КНР в США. "То, по какому пути будут развиваться эти отношения, важно для благополучия народов двух стран и будущего всего мира. Здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений - это общая надежда народов двух стран и всего международного сообщества", - указал посол.

Он также отметил, что "дверь китайско-американских отношений, которая уже открыта, не может быть заперта". "Это веяние времени, общая тенденция и чаяния народов", - указал Цинь Ган.

Посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган прибыл в Вашингтон в среду, он сменил на этой должности Цуй Тянькая, который был назначен послом КНР в США в апреле 2013 года. В июне посольство Китая в Соединенных Штатах сообщило о том, что Цуй Тянькай в скором времени оставит свой пост и вернется на родину.

Цинь Ган родился в марте 1966 года в Тяньцзине, с 1988 года работает в структуре МИД КНР. В 2002-2005 годы занимал должность советника посольства КНР в Соединенном Королевстве, в 2005-2010 годы был заместителем главы департамента информации и печати, а также официальным представителем МИД КНР. В 2010-2011 годы был посланником посольства КНР в Великобритании, в 2011-2014 годы возглавлял департамент информации и печати МИД КНР, а также занимал должность официального представителя внешнеполитического ведомства. В 2014-2017 годы был помощником министра иностранных дел и возглавлял департамент протокола МИД, с 2018 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая.

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