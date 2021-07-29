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Байден оговорился, сказав, что выполнял поручение президента Трампа в 2009 году

На самом деле речь шла о президенте Бараке Обаме

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Глава американской администрации Джо Байден допустил в среду оговорку, сказав, что выполнял в 2009 году поручение "тогдашнего президента Трампа". Байден выступал в штате Пенсильвания, стенограмма речи была позднее распространена пресс-службой Белого дома.

"В 2009 году в ходе так называемой великой рецессии президент поручил мне заняться этим, <...> тогдашний президент Трамп, извините, оговорка по Фрейду, это был последний президент. <...> Это был президент [Барак] Обама, когда я был вице-президентом", - сказал он.

Байден не пояснил конкретно, какой вопрос имеет в виду. Однако затем перешел на проблемы автомобильной промышленности. "Многие люди, в том числе многие демократы, полагали, что в это [автомобильную промышленность] не стоит вкладывать", - сказал он.

Джо Байден находился на посту вице-президента США с 20 января 2009 по 20 января 2017 года.

Теги
Обама, БаракСШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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