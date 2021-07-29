Суд Гонконга 30 июля вынесет приговор по первому делу об угрозе нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 29 июля. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга отложил до пятницы, 30 июля, оглашение приговора первому фигуранту дела о нарушении закона о национальной безопасности. Об этом сообщил в четверг новостной портал Dimsum Daily.

Утром в четверг судьи заслушали последние доводы адвокатов обвиняемого и в итоге перенесли заседание для вынесения вердикта на следующий день в 15:00 по местному времени (10:00 мск).

Речь идет о судебном процессе над 24-летним антиправительственным активистом по фамилии Тун, работавшим официантом. Во время протестных акций 1 июля прошлого года радикал въехал на мотоцикле в кордон полицейских, в результате чего пострадали трое стражей порядка. При этом он имел при себе флаг с "революционными" лозунгами.

Во вторник суд обвинил радикала в терроризме и в подстрекательстве к сепаратизму. По новому закону об обеспечении нацбезопасности, принятому год назад по инициативе Пекина, подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Данный процесс проходит с участием трех специально уполномоченных главой администрации Гонконга судей, а также без присутствия присяжных заседателей. Основную сложность и споры в ходе судебных дебатов вызвала интерпретация лозунга, который содержался на установленном на мотоцикле флаге: "Освободим Гонконг, революция нашего времени!". В итоге судьи постановили, что данный лозунг является нелегальным и призывает к свержению режима и сепаратизму. Обвиняемый своей вины не признал.

Закон о нацбезопасности

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.

Всего полиция задержала за последние месяцы свыше ста подозреваемых в нарушении нового закона, включая скандально известного в Гонконге медиамагната Джимми Лая. Приговор никому из них пока не вынесен.