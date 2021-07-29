Минобороны Армении заявило об обстреле армянских позиций азербайджанскими военными

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Минобороны Армении заявило в четверг, что прошедшей ночью Вооруженные силы (ВС) Азербайджана открыли стрельбу по армянским позициям на участке границы в Гегаркуникской области.

"Азербайджанские ВС, нарушив достигнутые накануне соглашения о прекращении огня, около 3 часов ночи открыли стрельбу по армянским позициям на участке границы в Гегаркуникской области. Ответными действиями армянские ВС заставили противника прекратить огонь", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 7:00 ситуация спокойная, стрельбы нет. Армянские ВС полностью контролируют ситуацию.

В среду, по данным обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По данным из Баку, были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.