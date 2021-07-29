В Ереване заявили о ранении армянского военного при перестрелке на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Азербайджана утром в четверг открыли огонь по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области, в результате чего был ранен армянский военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"ВС Азербайджана около 8:40 утра, в очередной раз нарушив перемирие, открыли огонь по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. Ранен один армянский военнослужащий. Ответными действиями огневая точка противника была подавлена", - говорится в сообщении Минобороны.

В заявлении отмечается, что "противник понес потери и был отброшен". По состоянию на 09:30 ситуация спокойная.

В среду, по данных обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По данным из Баку, были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.