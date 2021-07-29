Депутат Рады сообщил о недопуске 200 тыс. чиновников к работе без справки о госязыке

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Около 200 тыс. чиновников на Украине не могут приступить к работе из-за отсутствия сертификата о владении государственным языком. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Благодаря "замечательному" закону о языке, вся государственная машина застыла необновляемым монстром. Пункт второй статьи 10 требует от всех назначаемых на госдолжности, абсолютно всех, без исключения, наличия сертификата о владении языком. И с 16 июля огромная армия чиновников, ходят слухи, что до двухсот тысяч, не может приступить к работе, получить назначения, ничего не может, тупик", - написал депутат в Telegram-канале.

По его словам, речь идет об обычных госслужащих, "чью работу заблокировали языковые спекулянты, создав на ровном месте нерешаемую проблему". "Никакие пятерки в аттестатах и красные дипломы по филологии украинского языка не годятся, только справка из реввоенкомата, простите, Нацкомиссии по стандартам языка. Все было бы чуть менее смешно, но Нацкомиссия как-то не заработала", - отметил Бужанский.

Экзамен для госчиновников

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. Теперь для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком.

Экзамены на уровень владения государственным языком начались 19 июля. Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком предусматривает испытание на знание государственного языка, который состоит из письменной и устной частей и проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники. Экзамен для лиц, которым нужно подтвердить уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура речи" и "Чтение", "Письмо" и "Устная речь". Объединенные части "Культура речи" и "Чтение" содержат 44 задания, максимально возможное количество баллов - 66. Отведенное время на выполнение этих заданий - один час. Часть "Письмо" содержит одно задание, максимально возможное количество баллов - 37. Отведенное время - 40 минут. Часть "Устная речь" содержит два задания (монолог и диалог), максимально возможное количество баллов - 59. Отведенное время - 20 минут.

Второй экзамен предназначен для определения уровня владения госязыком лицами, претендующих на получение гражданства Украины. Он содержит четыре части: "Слушание" и "Чтение", "Письмо" и "Устная речь".

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действовавший в то время президент Петр Порошенко. Согласно документу, граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. По закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Насильственная украинизация

Единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Кроме того, закон запрещает искажение в официальных текстах и документах государственного языка, включая "умышленное нарушение требований украинского правописания".

Согласно требованиям закона, украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры.

Закон вводится поэтапно. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. Все научные издания с июля 2020 года публикуются на украинском, английском или официальных языках Евросоюза. Доля вещания на украинском языке на общенациональном телевидении и радио составляет не менее 75% в неделю.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".

Следить за исполнением закона должны так называемые языковые инспекторы. Они могут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Насильственная украинизация в стране происходит на фоне того, что 49,8% граждан страны считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного минувшей осенью Киевским международным институтом социологии.