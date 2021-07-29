СМИ: "зеленая зона" в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

КАИР, 29 июля. /ТАСС/. Две ракеты были запущены по "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольство США и другие иностранные дипмиссии, а также иракские госучреждения. Об этом сообщает в четверг новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По их данным, для уничтожения реактивных снарядов была задействована находящаяся на территории американской дипмиссии зенитная система C-RAM. Утверждается, то она не смогла перехватить их на значительном удалении от "зеленой зоны", в результате обломки и шрапнель упали в близлежащем квартале Эль-Мансур, повредив несколько гражданских автомобилей и дом. О пострадавших информации пока не поступало.

Это первое подобное нападение после прошедших на днях в Белом доме переговоров о выводе войск США из Ирака между премьер-министром арабской республики Мустафой аль-Казыми и президентом США Джо Байденом. Последний, в частности заявил на них, что боевая миссия Вашингтона в Ираке завершится к концу года.

С января в Ираке уже совершено порядка 50 нападений, которые были направлены против американских интересов с стране. Целью подобных вылазок становилось как посольство США в Багдаде, так и иракские военные базы с расквартированными на них военнослужащими и советниками США, в том числе в аэропортах Багдада и Эрбиля. Кроме того, атакам неоднократно подвергались и логистические конвои международной коалиции.

В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", которая неоднократно угрожала нанесением ударов по расположениям войск США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом арабской республики резолюцией. Она была одобрена законодателями после гибели в январе 2020 года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.