Полиция Литвы сообщила о компромиссе по размещению мигрантов на полигоне в Руднинкай

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Представители центральных властей и жители деревни Руднинкай, рядом с которой на полигоне Службы охраны общественного порядка МВД Литвы хотят разместить нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в республику с территории Белоруссии, пришли после протестов населения против таких планов к компромиссу. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT заявил заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.

"Было много дискуссий и споров, но по существу дела мы договорились, что полигон в Руднинкай является подходящим местом для приема мигрантов", - утверждал он.

Возможно, по словам представителя полиции, местные жители хотели бы, чтобы на полигоне было размещено меньше мигрантов, чем планируется, но обстоятельства вынуждают идти по такому пути. "В сегодняшних условиях мы вынуждены так поступить", - сказал Паулаускас.

На полигоне планируется построить палаточный лагерь на 1,5 тыс. человек. В самой деревне насчитывается около 500 жителей. Узнав об этих планах, в понедельник они провели акцию протеста. Как утверждала глава МВД Агне Билотайте, протест нельзя было считать мирным: протестующие заблокировали дорогу к месту установки палаток для нелегалов, ворвались на территорию полигона, набросились на должностных лиц, жгли автопокрышки. По данным полиции, трое полицейских получили при этом легкие телесные повреждения.

В свою очередь, от местных жителей поступило 12 заявлений о том, что они пострадали от действий полиции. Три человека утверждали, что против них был применен слезоточивый газ, после чего пришлось обращаться за помощью к медикам.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов, что почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. Литва столкнулась с проблемой размещения нелегальных мигрантов.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.