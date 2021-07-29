В Баку заявили, что соблюдают режим прекращения огня на Кельбаджарском направлении

БАКУ, 29 июля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в четверг, что ВС республики соблюдают режим прекращения огня на Кельбаджарском направлении госграницы с Арменией.

"Распространяемая армянской стороной информация о якобы нарушении режима прекращения огня нашей стороной не соответствует действительности. Сообщаем, что азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на Кяльбаджарском направлении государственной границы двух стран", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В среду, по данных обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.