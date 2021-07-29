Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль границы Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в четверг предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль всей границы Армении и Азербайджана для мониторинга ситуации.

"Для определения реальной ситуации на армяно-азербайджанской границе предлагаю разместить миссию наблюдателей вдоль нее", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его утверждению, "Азербайджан, совершая свои провокации, пытается дискредитировать Организацию [Договора о] коллективной безопасности".

Глава кабмина отметил, что Азербайджан все время обвиняет армянскую сторону в провокациях, и заявил, что Армения, являясь членом ОДКБ, отлично понимает, насколько важно не создавать угрозы для организации, и гарантирует, что армянская сторона не будет предпринимать никаких провокационных действий.

Пашинян также предложил разместить вдоль всей границы российские пограничные посты. "В сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть вопрос размещения опорных пунктов российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Это даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений", - сказал он.

Глава армянского кабмина отметил, что планирует обсудить эту тему с российскими коллегами. Пашинян также подчеркнул, что армянская сторона намерена предпринять все необходимые действия для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества, подчеркнул он.

"Ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества. Азербайджан продолжает агрессивную риторику и действия, игнорируя все предложения международного сообщества по разрешению сложившейся ситуации", - сказал политик.

В среду, по данным обеих сторон, произошли интенсивные перестрелки на армяно-азербайджанской границе. По информации Баку, в результате были ранены двое азербайджанских военнослужащих, Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных. В тот же день по инициативе российской стороны была достигнута договоренность о прекращении огня с 09:00 мск 28 июля. Однако в четверг стороны сообщили о новых обстрелах своих позиций.

Ситуация на границе остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.