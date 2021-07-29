Партия действия и солидарности Молдавии заявила о формировании большинства в парламенте

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, заявила в четверг о формировании правящего большинства в парламенте.

"На заседании фракции была принята декларация о создании абсолютного парламентского большинства", - сообщил во время заседания депутат Сергей Литвиненко, отметив, что в ходе выборов партия получила 63 из 101 места в парламенте. Фракцию возглавил Михаил Попшой.

В оппозиции им будут находиться фракции, которые сформировали оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (32 места) во главе с бывшим спикером Зинаидой Гречаный и партия "Шор" (6), которой руководит ее лидер Илан Шор.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии прошли 11 июля, ПДС получила 63 из 101 места в парламенте, что позволяет партии Санду самостоятельно сформировать правительство и принимать любые законы, за исключением поправок к конституции.