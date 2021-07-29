Боррель призвал Евросоюз искать пути взаимопонимания с Россией

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу следует искать пути взаимодействия с Россией. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью газете El Pais.

"В отношении России перед Европейским советом стояла задача подготовить отчет, в котором была бы проанализирована текущая ситуация и перспективы отношений, которые находятся на самой низкой отметке за многие годы, - отметил глава дипломатии ЕС. - Накануне его презентации Франция и Германия объявили о своем намерении предложить встречу между президентом России Владимиром Путиным и 27 [странами - членами ЕС]".

"Франко-германское предложение было отклонено и мимоходом показало, насколько чувствительны отношения с Россией для некоторых стран, - добавил Боррель. - Можно подумать, что если [президент США] Джо Байден встретился с Путиным, то почему не могут европейские лидеры. Но между Байденом и Россией есть Атлантический океан, а некоторые европейские страны отделены от России только границей".

"Однако мы должны искать пути взаимопонимания с Россией по вопросам, [для решения] которых нуждаемся в ней", - считает глава дипломатии ЕС. "Я также не очень уверен, что наиболее подходящий формат [для налаживания диалога] - это Путин в окружении 27 [стран - членов сообщества], - добавил Боррель. - Сперва 27 [государств ЕС] должны будут договориться о том, что они скажут Путину".

"Политика не может быть основана только на санкциях, но наступает момент, когда их необходимо ввести, потому что в противном случае это означало бы, что вы ограничиваетесь заявлениями", - уточнил глава дипломатии ЕС.