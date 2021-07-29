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Депутат Рады заявил, что ядерный статус позволил бы Киеву шантажировать весь мир

Отказ от ядерного оружия был фатальной ошибкой для Украины, считает глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был фатальной ошибкой, а сохранив ядерный потенциал, страна бы могла в настоящее время шантажировать весь мир.

"У [экс-президента Украины Леонида] Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка - избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского - прим. ТАСС). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку", - сказал Арахамия в эфире телеканала Украина 24. По мнению политика, если бы страна сохранила ядерный статус, то сейчас с Киевом "разговаривали по-другому" и договаривались по-другому.

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - добавил Арахамия.

После распада СССР в 1991 году Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако в 1994 году ядерное оружие на Украине было ликвидировано в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Будапештский меморандум, или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

В 2019 году Кравчук заявил, что Украина была бы похожа на "обезьяну с гранатой", если бы не отказалась от ядерного оружия.

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