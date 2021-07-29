Депутат Рады заявил, что ядерный статус позволил бы Киеву шантажировать весь мир

КИЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что отказ Киева от ядерного оружия был фатальной ошибкой, а сохранив ядерный потенциал, страна бы могла в настоящее время шантажировать весь мир.

"У [экс-президента Украины Леонида] Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка - избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского - прим. ТАСС). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку", - сказал Арахамия в эфире телеканала Украина 24. По мнению политика, если бы страна сохранила ядерный статус, то сейчас с Киевом "разговаривали по-другому" и договаривались по-другому.

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - добавил Арахамия.

После распада СССР в 1991 году Украина обладала внушительным ядерным потенциалом, однако в 1994 году ядерное оружие на Украине было ликвидировано в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Будапештский меморандум, или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

В 2019 году Кравчук заявил, что Украина была бы похожа на "обезьяну с гранатой", если бы не отказалась от ядерного оружия.