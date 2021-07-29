В Литве пообещали не вводить санкции против Белоруссии, если поток мигрантов остановят

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Вильнюс не станет настаивать на введении Евросоюзом (ЕС) против Минска новых санкций, если наплыв нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Белоруссии, будет остановлен. Об этом в четверг заявил журналистам глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции [против Белоруссии], если поток нелегальных мигрантов остановится", - утверждал он.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.