Уганда может упростить визовый режим для россиян

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Уганда готова работать над упрощением визового режима для граждан РФ. Об этом заявил в четверг посол республики в Москве Джонсон Агара Олва на сессии "Российско-африканское партнерство: современная траектория экономического сотрудничества" в рамках экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

"Наше посольство может сделать запрос об удобном визовом режиме для российских граждан, можем сделать это сами, можем в двустороннем формате", - отметил дипломат.

По его словам, развитию связей между двумя странами препятствует недостаток информации друг о друге. "Мы должны повышать осведомленность. Не так много людей знает о России с точки зрения экономического развития сотрудничества, - констатировал он, - Мы должны работать над этим".

Содействовать решению проблемы, полагает посол, могла бы организация бизнес-миссий в Россию и Уганду. "Мы хотим работать с русскими друзьями, но и им следует приехать в Африку, увидеть своими глазами", - подчеркнул он.

"Африканцы готовы работать с россиянами, российскими партнерами во всех секторах, сферах. Мы хотим, чтобы РФ поучаствовала в процессе развития [Африки]", - резюмировал дипломат.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" проходит 28-30 июля в Казани. В работе саммита участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участниками Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.