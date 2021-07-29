Литва определится с чрезвычайным положением по миграции в ближайшее время

ВИЛЬНЮС, 29 июля. /ТАСС/. Вопрос возможного введения в граничащих с Белоруссией районах Литвы чрезвычайного положения из-за миграционного кризиса будет решен в ближайшем будущем. Об этом в четверг по итогам встречи с лидерами парламентских партий, посвященной борьбе с нелегальной миграцией, заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа.

"Данный вопрос предстоит рассмотреть в самое ближайшее время, однако перед этим необходимо оценить последствия такого шага не только для усиления охраны границы, но и для гражданских прав", - сказал он.

Режим чрезвычайного положения предоставляет более широкие полномочия армии и силовым структурам и одновременно накладывает ограничения на общественную жизнь.

МВД Литвы во вторник предложило ввести в приграничных с Белоруссией районах чрезвычайное положение в связи с массовым наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникающих в республику с территории соседней страны. Как отметила глава МВД Агне Билотайте, предложение оценить сложившуюся ситуацию с возможностью объявить в приграничной зоне чрезвычайное положение направлено правительству.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.