МФЖ призвала принять меры против Минска после признания канала "Белсат" экстремистским

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала принять меры против Минска, после того как суд в Гомеле признал экстремистскими ресурсы польского телеканала "Белсат", вешающего на территорию Белоруссии на белорусском языке. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МФЖ.

"Суд в Гомеле 27 июля принял решение, что интернет-сайт и социальные сети независимого польского телеканала "Белсат" являются экстремистскими. МФЖ и ее член - Белорусская ассоциация журналистов призывает международное сообщество принять меры против репрессивной политики белорусского правительства против СМИ", - говорится в документе.

В свою очередь, генсек МФЖ Энтони Белланжер заявил: "Мы призываем международное сообщество осудить ситуацию в Белоруссии. Каждый день власти там нарушают свободу СМИ и граждан в полной безнаказанности. МФЖ выражает полную солидарность со всеми белорусскими СМИ и организациями, которые сталкиваются с жесткими репрессиями".

Одновременно с заявлением МФЖ внешнеполитическая служба ЕС распространила в Twitter видеоролик с названием "Режим Лукашенко ведет репрессии против граждан Белоруссии". В нем служба Борреля повторила весь набор тезисов ЕС о Белоруссии, в том числе обвинения в фальсификации президентских выборов 9 июля 2020 года, в репрессиях против гражданского общества и оппозиционных СМИ, в гонениях на представителей оппозиции, а также объявила что ответ ЕС был "сильным и своевременным". Кроме того в видеоролике содержится обещание Брюсселя продолжать поддерживать оппозиционные силы в этой стране.