Додон осудил решение КС Молдавии по передаче США участка под посольство

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Молдавии, бывший президент Игорь Додон осудил решение Конституционного суда (КС), признавшего незаконным отказ парламента передать США под строительство посольства территорию бывшего республиканского стадиона в Кишиневе.

"Мы категорически против передачи территории бывшего республиканского стадиона под строительство американского посольства, думаю, что это ошибка. Мы продолжим акции протеста, когда там попробуют что-то построить", - сказал Додон на брифинге в парламенте. Он высказал мнение, что передачей стадиона США поддерживающая президента Майю Санду Партия действия и солидарности рассчиталась за поддержку на выборах. "Долг платежом красен", - пояснил экс-глава государства.

В 2018 году контролировавшийся Демократической партией Молдавии парламент и правительство передали США территорию бывшего главного стадиона страны. Однако это решение вызвало волну критики общественности, и Додон, занимавший тогда пост президента республики, отказался подписать его, предложив американским дипломатам подыскать другое место. Однако КС, который тогда тоже контролировали демократы, временно отстранил Додона от власти и вместо него документ подписал глава парламента Андриан Канду.

В 2020 году парламентское большинство, сформированное Партией социалистов, отменило факт передачи земли, однако сегодня КС признал это решение незаконным.

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по инициативе первого секретаря ЦК КП (б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил не только домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру", здесь проводились матчи с участием сборной СССР, а также международные соревнования по различным видам спорта. За годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на реализацию проекта не нашлось.