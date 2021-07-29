Карасин заявил, что потенциал сотрудничества регионов РФ с исламскими странами очень велик

КАЗАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Потенциал межрегионального сотрудничества субъектов РФ с исламскими странами велик, но пока до конца не реализован. Такое мнение высказал в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выступая на круглом столе по межрегиональному сотрудничеству в рамках международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021", который проходит в Казани 28-29 июля.

"Потенциал межрегионального сотрудничества реально велик и далеко не реализован. Это осознают наши партнеры в исламском мире. Прежде всего, в Организации исламского сотрудничества (ОИС)", - сказал сенатор.

По его словам, с учетом того, что многие российские регионы являются приграничными, их взаимоотношениям с сопредельными государствами уделяется особое внимание. "В настоящее время Россия и ОИС взаимодействуют по таким перспективным направлениям, как торгово-экономическое, научно-техническое, культурное, информационное сотрудничество. Совместно работают по проблемам урегулирования ряда конфликтов в зоне ОИС, борются с терроризмом и экстремизмом", - отметил Карасин.

Кроме того, сложилась хорошая практика по налаживанию межконфессионального диалога, совместной работе по вопросам прав человека и защиты семейных ценностей, добавил парламентарий. "Наши страны взаимодействуют по актуальным международным сюжетам, в частности по ближневосточному урегулированию и безопасности Персидского залива. Россия и ОИС демонстрируют близость позиций в отношении урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии, Йемене, Ираке, Судане, Афганистане, исходя из безальтернативности политико-дипломатических путей их разрешения и постконфликтного строительства на базе общенационального диалога с участием всех вовлеченных сторон", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Он напомнил, что в мае 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет Всемирная конференцию по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентов и руководителей мировых религий по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. "Несомненно, проблематика межрегионального сотрудничества сможет занять одно из значимых мест в ходе этой конференции", - заключил сенатор.